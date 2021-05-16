Россиян предупредили о росте цен на авторемонт

Ремонт машин ждет неизбежное подорожание подорожание. Это связано с резким увеличением цен на расходные материалы. Стоимость некоторых запчастей выросла на 100%, заявил председатель комитета по защите прав автовладельцев, глава Федерации автовладельцев России в Свердловской области Кирилл Форманчук.

Помимо этого, по его словам, сказывается и необходимость увеличения зарплаты сотрудникам автосервисов.

«Люди хотят денег. Все дорожает. И нормо-час, и запчасти, все растет», — сказал Форманчук в беседе с Ura.ru.

Эксперт обратил внимание, что некоторые автовладельцы думают, что сэкономят, если будут покупать детали на разборках. Однако это не так. Цены могут быть выше магазинных. По словам Форманчука, из-за низкого потока клиентов дилеры начали делать очень большие скидки.

«Они отказываются от прибыли в надежде, что люди поедут к ним чиниться, что они хоть отобьют часть денег, оказывая услуги», — объяснил он.

По словам вице-президента Автомобильной сервисной ассоциации Александра Казаченко, по сравнению с позапрошлым годом запасные части подорожали где-то на 15-17%. Но цены на услуги автосервисов, как подчеркнул Казаченко, не изменились. Поток клиентов тоже постепенно наладился.

Аналитики компании Gruzdev Analyze указали ранее на то, что россияне из-за падения своих доходов на фоне пандемии начали отказывать себе в ремонте автомобилей. Из-за этого на дорогах увеличилось количество неисправных машин, которые представляют потенциальную опасность.