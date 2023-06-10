Общество 10 июня 2023, 03:26 Россиян предупредили о росте мошенничества в туристический сезон Sputnik: фейковые сайты предлагают более дешевые туристические услуги РИА «Новости»

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Эксперт по противодействию мошенничеству Алексей Сизов сообщил, что с началом туристического сезона растет число мошеннических сайтов для обмана туристов. Злоумышленники в российском сегменте активизировались в начале лета, сообщило радио Sputnik.

«Если брать классические туристические направления, популярные среди россиян, то цены там выросли существенно. На этом фоне активизировались мошенники», — рассказал эксперт.

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Мошеннические сайты предлагают более дешевые услуги, берут за них деньги, но на деле их не оказывают. Появляется много и фишинговых сайтов, через которые жулики похищают платежные данные людей.

Пик активности мошенников, наживающихся на туристах, наступит в середине лета. Это связано с ожиданием людей горячих предложений и возможного снижения цен в сезон отпусков. Мошенники и будут им предлагать «уникальные» и «выгодные» туры, пояснил эксперт.

«Сейчас мы видим только начало волны мошенничества, которая нас может ожидать», — заключил Сизов.

Ранее руководитель проекта КиберМосква Григорий Пащенко назвал способы вычислить телефонного мошенника. Чаще всего жулики получают телефоны своих жертв из баз данных, которые хранятся в интернете.