Россиян предупредили о росте инфекций от клещей из-за теплой зимы

В 2020 году эпидемиологи ожидают всплеск инфекций от клещей из-за аномально теплой зимы. Специалисты считают, что инфекционные больницы должны работать в режиме пожарной охраны.

Заместитель директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе, профессор Александр Горелов в интервью «Российской газете» отметил, что появление эпидемий невозможно спрогнозировать, ведь в природе постоянно происходят изменения.

«В этом году, например, уже можно предсказать, что хитом будут клещевые инфекции. Зимы не было, поэтому клещи практически не засыпали, и нам гарантирован подъем пяти инфекций, которые они переносят. К сожалению, большая часть населения недооценивает угрозу эпидемии», — сказал Горелов.

По его мнению, много лет люди жили без пандемических инфекций и успокоились. Системы здравоохранения оказались не готовы. Горелов отметил, что, несмотря на отсутствие пожаров, никто не сокращает штат спасателей. Так же и в случае с эпидемиями — без массовых заболеваний не следует уменьшать количество инфекционных коек.

В марте ВОЗ объявила вспышку коронавируса пандемией, причем ее эпицентром назвала Европу. По последним данным, в мире больше 1,3 миллиона заразившихся.