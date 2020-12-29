Россиян предупредили о росте числа опасных природных явлений в 2021 году

По его словам, за последние 20 лет число опасных метеорологических явлений в стране удвоилось и продолжает расти. Кроме того, почти во всех случаях прослеживается связь резких погодных изменений с глобальным потеплением.

«Например, в Якутии были зафиксированы крайне высокие температуры и редкие для этой местности тундровые пожары», — сообщил Кокорин.

О необычной весенней жаре на юге Западной Сибири сообщил и научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Он отметил, что с конца апреля до середины мая воздух там прогревался до 30 градусов и выше, сделав из Сибири «просто тропики».

На Приморский край в 2020 году обрушилось большое количество тайфунов. А во Владивостоке в ноябре прошел небывалый по интенсивности ледяной дождь.

Тенденция к увеличению опасных климатических процессов сохранится и в будущем, считают эксперты.