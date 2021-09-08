Россиян предупредили о риске отказа от вакцинации

Главврач московской клинической больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко заявил, что обеспокоен отношением некоторых граждан к вакцине от коронавируса. Общаясь с губернатором Челябинска Алексеем Текслером медик объяснил, что непривитые переносят болезнь намного сложнее. Об этом сообщил Ura.ru.

«Очень беспокоит меня как медика отношение к вакцинации. Потому что без коллективного иммунитета прогнозы строить очень сложно. Уверен, что дальнейшая эпидемическая ситуация будет зависеть от граждан, от их активной позиции в отношении вакцинации», — уточнил Проценко.

Текслер рассказал Проценко, что в Челябинской области всплеск заболеваемости фиксируется в тех районах, где меньше всего вакцинированного населения. Губернатор напомнил, что привочные пункты находятся во всех поликлиниках, вузах и торговых центрах. Граждане могут привиться абсолютно бесплатно.