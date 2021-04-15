Россиян предупредили о риске остаться без страховой пенсии

Рост нестандартной занятости, низкие доходы и изменение структуры населения могут привести к увеличению числа россиян, которые не смогут получать страховую пенсию по старости. Об этом предупредили эксперты Высшей школы экономики (ВШЭ).

Помимо этого, охват россиян системой обязательного пенсионного страхования сужается на фоне повышения требований к стажу и величине индивидуального пенсионного коэффициента, написала газета «Ведомости».

Эксперты ВШЭ предупредили, что такая ситуация создает риски для достижения национальной цели по снижению бедности. Кроме того, такое положение вещей может усиливать социальную напряженность, потому что, когда человек не может претендовать на страховую пенсию по старости, это противоречит его высоким ожиданиям о том, что государство должно предотвращать рост бедности среди пожилых людей. На сегодняшний день средний размер пенсии в России составляет 15 744 рублей.

Аналитики также указали на изменение структуры населения в 2021 году — она заметно сдвинулась в сторону более старших возрастов. В ближайшее время этот тренд будет усиливаться из-за низкого уровня рождаемости.

По прогнозу ВШЭ, в будущем из-за антикризисных льгот для бизнеса и падения занятости доходы Пенсионного фонда России могут серьезно снизиться.