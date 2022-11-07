Россиян предупредили о риске не дождаться подарков из Китая к Новому году | 360°

Общество 07 ноября 2022, 09:28 Россиян предупредили о риске не дождаться подарков из Китая к Новому году «Ведомости»: россияне, заказавшие подарки из Китая, могут не получить их к Новому году РИА "Новости"

Читать 360tv в

Россияне, которые заказали подарки к Новому году в китайских онлайн-магазинах, могут не получить свои посылки в срок. Об этом сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на представителя транспортно-логистической компании Novelco.

Информацию, что такой риск существует, изданию подтвердили также источники еще в пяти других организациях.

Реклама

В Novelco «Ведомостям» заявили, что задержки грузов, которые отправят из Китая в Россию по железной дороге и по морю, в этом году настолько серьезные, что желающим получить посылку до Нового года следует поторопиться и оформить заказ уже в ближайшую неделю. В противном случае, по прогнозу транспортной компании, груз может не успеть к празднику.

Реклама

По информации газеты, в этом году россияне заказывают в Китае в первую очередь потребительскую электронику. В тройку популярных товаров для заказов вошли также парфюмерия и одежда.

Ранее стало известно, что продукцию Lancome, Giorgio Armani, Redken, Yves Saint Laurent и Kerastase исключили из списка для параллельного импорта, так как их производители решили возобновить поставки в РФ.