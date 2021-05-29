Россиян предупредили о риске изъятия квартиры из-за долгов родственников

В случае банкротства квартиру могут забрать и продать с торгов не только у самого должника, но и у его родственников. Об этом рассказал партнер коллегии адвокатов Pen&Paper Станислав Данилов.

Есть несколько сценариев, когда на квартиру претендуют кредиторы родственников, рассказал Данилов в разговоре с РИА «Недвижимость».

Первый вариант — это если должник договорился со своим родственником и передал квартиру, именно пытаясь спрятать ее от кредиторов. Данилов пояснил, что это может быть мнимая или притворная сделка, сделка, нарушающая права третьих лиц и так далее. Все они ведут к тому, что эта сделка аннулируется, имущество возвращается прежнему владельцу, и после этого в обычном порядке на него обращается взыскание. Грубо говоря, его пускают с молотка, отметил юрист.

Вторым поводом для расторжения сделки может стать цена, по которой должник продал родственнику квартиру. Кредиторы и суд сочтут это неравноценным встречным предложением в том случае, если цена окажется слишком заниженной. Тогда они расторгнут сделку и опять же пустят квартиру с молотка.

Допустимое занижение устанавливает суд.

Третий вариант, касается имущества супругов. Приставы проверяют кредитора по базам и видят, что на него не записано никакое имущество. Тогда кредитор может обратиться в суд с иском о выделении из того имущества, которое записано на другого супруга, его доли из права общей собственности. Практика записывать все имущество на жен или мужей, как отметил юрист, уже давно не работает.

Кредиторы, как отмечает Данилов, умеют справляться и с брачным договором. Например, он не поможет, если был оформлен после того, как у одного из супругов начались проблемы с финансами. Также брачный договор не поможет, если был заключен давно, но с серьезным перевесом в пользу одного из супругов.

Россияне останутся без квартиры, взятой в ипотеку с использованием материнского капитала, если не будут вносить взносы по кредиту в срок. Лишиться недвижимости можно и из-за действий мошенников, рассказал экономист, член генерального совета «Деловой России» Антон Любич, сообщило Ura.ru.