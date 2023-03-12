Общество 12 марта 2023, 14:01 Россиян предупредили о рисках травм и падений из-за аномальной погоды Минздрав призвал россиян соблюдать осторожность из-за аномальной погоды Сайт мэра и правительства Москвы

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Жителям центральной части России следует соблюдать осторожность при нахождении на улице из-за аномальной погоды, сообщили в пресс-службе Минздрава страны. Там добавили, что из-за дальнейшего ухудшения обстановки возросли риски для здоровья россиян.

«Во избежание падений и травм в условиях сильного гололеда мы призываем граждан проявлять повышенную осторожность при нахождении на улице», — отметили в министерстве.

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Там добавили, что в группу высокого риска падений и переломов входят пожилые люди. Им рекомендовали не покидать дома без необходимости, а также использовать противоскользящие насадки на обувь и брать с собой трость для устойчивости. Россиянам с сердечно-сосудистыми заболеваниями посоветовали проводить регулярную диагностику и следовать рекомендациям врачей.

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Не забыли в Минздраве и про автомобилистов. Их призвали проявлять максимальную бдительность за рулем.

Днем 13 марта в Москве будет около — 2 градусов, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. В эфире радио Sputnik он отметил, что говорить о приходе климатической весны в регион пока рано.

Ранее жителей столицы предупредили о снегопаде и дожде 12 марта. Местами осадки будут сильными, добавили в комплекса городского хозяйства Москвы.