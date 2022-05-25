Россиян предупредили о рисках при покупке «серой» электроники

Ретейлеры начали завозить в Россию «серую» электронику, используя схему параллельного импорта. Он подразумевает ввоз товаров в страну без разрешения правообладателя — например, при посредничестве третьих компаний. Член правления Российской ассоциации экспертов рынка ретейла (РАЭР) Сергей Илюха рассказал Lenta.ru о рисках при покупке такой техники.

Покупатель при приобретении такой техники, подчеркнул эксперт, рискует точно также, как и раньше.

«У него не будет гарантии производителя. Но на самом деле до последнего времени эти вопросы решались и в сервисных центрах крупных сетей. Если он купит товар известного бренда через известную торговую сеть, то уровень риска практически не меняется», — сказал Илюха.