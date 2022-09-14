Россиян предупредили о рисках при оформлении зарубежных банковских карт | 360°

Общество 14 сентября 2022, 04:22 Поделиться Telegram

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Viber Россиян предупредили о рисках при оформлении зарубежных банковских карт Зампред совета ЦБ Мехтиев: при оформлении карт за рубежом можно стать жертвой мошенников Pxhere.com

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Некоторые россияне оформляют банковские карты в странах ближнего зарубежья. Так они, к примеру, делают покупки в зарубежных интернет-магазинах или оплачивают услуги при поездках за границу. Но у этого способа есть и свои риски. О них предупредил заместитель председателя Экспертного совета ЦБ по защите прав потребителей финансовых услуг Эльман Мехтиев.

«За рубежом не каждый банк готов открыть вам счет без вида на жительство, трудового контракта, поэтому могут быть большие комиссии. Если вы сознательно выбираете зарубежный банк, важно читать нормы договора перед тем, как открыть карту», — предупредил Мехтиев в интервью радио Sputnik.

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При оформлении зарубежной банковской карты, по его словам, можно стать нарваться на мошенников. Кроме того, о том, что вы открыли счет нужно уведомить налоговую службу России.

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Мехтиев объяснил, что когда вы получаете карту, она привязывается к счету, на который в последствии и кладутся деньги, с него же они и списываются.

«В соответствии с российским законодательством, открыв счет, нужно в течение 30 дней сообщить об этом налоговой службе. И дальше до 1 июня следующего года нужно сдать отчет о движении денежных средств по этому счету», — рассказал собеседник издания. Он предупредил, что если не сделать этого вовремя, то можно получить штраф.

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