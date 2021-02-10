Россиян предупредили о рисках потерять ипотечную квартиру даже при оплате в срок

Потерять ипотечную квартиру можно даже в случае выплаты ипотеки. Рискуют покупатели вторичного жилья.

Россиянин при покупке вторичного жилья должен тщательно проверять все документы на квартиру. Об этом заявил эксперт рынка недвижимости Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский в беседе с агентством «Прайм».

Он отметил, что при покупке вторичного жилья нужно тщательно проверять документы. Чтобы не остаться без квартиры, лучше нанять опытного брокера или юриста.

«Случаи могут быть разными: рента, право пожизненного пользования, материнский капитал и право детей на долю в квартире, мошенничество через доверенность или поддельный паспорт. Идеальный расклад — это полная проверка жилья и нотариально заверяемая сделка — как правило, нотариусы страхуют проводимые ими сделки купли-продажи жилья на всю сумму», — добавил он.

При малейших подозрениях эксперт советует приостановить сделку.

При покупке квартиры в новостройке, по мнению специалиста, главное — вовремя вносить платежи, тогда у банка не возникнет вопросов к заемщику.

Ранее сообщалось, что в первый месяц 2021 года россияне оформили 96 тысяч жилищных кредитов на общую сумму 265 миллиардов рублей.