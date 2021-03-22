Россиян предупредили о резком росте цен на одежду и обувь

К летнему сезону в России ожидается подорожание обуви и одежды. Всему виной закупочные цены. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на источники.

В частности, с начала этого года цена на хлопок увеличилась на 30–35%. Также у продавцов выросли издержки на логистику и расходы на увеличение фонда оплаты труда. Эксперты полагают, чтобы не потерять трафик, торговые компании будут постепенно индексировать цены.

Однако у крупных модных брендов уже был негативный опыт в прошлом году, когда они сразу повысили цены 30%. Это привело к резкому падению оборотов. По данным руководителя трансформации в России Marc O’Polo AG Софии Кофманн, конечная цена в отношении хлопковых изделий, скорее всего, к лету вырастет на 20–30%.

Гендиректор D’S Damat в России Эмиль Орудглу подчеркнул, что рост цен на итальянские ткани наблюдается уже не первый год. Это связано с колебанием курса валют. Также сейчас наблюдается рост цен примерно на 20% и на материалы из нефтепродуктов. Из них делают стельки и подошвы.

Также с начала пандемии стоимость логистики из Азии выросла в шесть раз. Россияне увидят изменения в цене уже этим летом. Однако некоторые представители индустрии моды считают, что наиболее заметные изменения будут в осенне-зимний период.

Гендиректор фонда «Без рек как без рук» Олег Ломаков ранее назвал одежду главным источником микропластика в реках России.