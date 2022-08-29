Россиян предупредили о резком росте цен на кофе

Проблемы с урожаем кофе в Азии и Латинской Америке уже повлияли на его стоимость на мировых рынках, в скором времени это почувствуют и в России. Предположительно, рост цен может составить порядка 30%. Об этом заявили эксперты рабочей группы FoodNet Национальной технологической инициативы (НТИ).

«Кофе на рынке подорожает: мировые цены вырастут на 10-15%, а в России — на 30%. Рост цен будет постепенным, по моим оценкам, до следующего сезона урожая в следующем году», — сообщил РИА «Новости» ведущий эксперт рабочей группы Михаил Чарный.

По его словам, первый удар по урожаю кофе пришелся Латинскую Америку, в частности, на Колумбию. Там выращивают арабику.

«Это связано как с климатическими изменениями — засуха, так и заболеваниями деревьев. Поэтому центр выращивания кофе переместился во Вьетнам: там деревья в отличие от той же Колумбии пока не болеют, однако низкий урожай уже отмечается, что приведет к удорожанию кофе во всем мире», — объяснил эксперт.

Он отметил, что робуста в опте во Вьетнаме сейчас стоит уже более двух долларов за килограмм. Если говорить о розничной торговле, то в переводе на рубли получится, что один килограмм стоит одну тысячу рублей.

Чарный заявил, что подорожание кофе может привести к росту спроса на альтернативные и более дешевые варианты, а также заменители — «морковный, желудевый, цикорий, с ароматизаторами и другие». Оригинальный же кофе будет считаться продуктом премиум-класса, подходящим для очень обеспеченных людей.