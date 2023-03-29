Общество 29 марта 2023, 14:10 Россиян предупредили о резком похолодании

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Научный руководитель Гидрометцентра РФ, заслуженный метеоролог России Роман Вильфанд в разговоре с URA.RU рассказал, что россиян, проживающих в центральной части России, ждет резкое похолодание.

Похолодание произойдет в Ямало-Ненецком автономном округе, Салехарде и в Новом Уренгое. Днем столбики термометров покажут до -8... -13 градусов. На юге России также ожидается понижение температуры.

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«В ближайшие два дня понизится температура и на юге европейской России. Примерно на 7-8 градусов в Краснодарском крае, Крыму. Отрицательное значение ночью будет в степных районах полуострова, а также в отдельных регионах Краснодарского края», — сказал Вильфанд.

В европейской части России погода вернется к климатическим нормам, добавил метеоролог.