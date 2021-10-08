Россиян предупредили о резком подорожании картофеля

В России с ноября начнет дорожать картофель. Таким прогнозом поделился профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ имени Г. В. Плеханова Ибрагим Рамазанов.

По данным эксперта, в октябре ожидается небольшое сезонное падение потребительских цен на картофель, но это не надолго.

«Однако с ноября может возобновиться рост цен более высокими темпами по сравнению с сентябрем, который будет иметь более устойчивый тренд в длительный период», — рассказал он в интервью агентству «Прайм».

По мнению профессора, подорожание в этом году произойдет из-за низкой урожайностью картофеля, которая наступила в результате плохих погодных условий в основных регионах-производителях. Помимо этого, также в стране наблюдается сокращение посевных площадей под выращивание картофеля, еще быстрыми темпами сокращается доля населения, занимающегося овощеводством и увеличивается доля импортируемой продукции.

Несколько дней назад в российском Минфине сообщили, что на потребительском рынке страны наблюдаются признаки перегрева. Самая острая ситуация сложилась с продуктами питания, отметили в ведомстве. Предпосылкой перегрева считается рост спроса, который значительно опережает возможности производства.