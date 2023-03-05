Общество 05 марта 2023, 11:07 Россиян предупредили о резком подорожании авиабилетов на майские праздники Вице-президент АТА Мкртчян: авиабилеты на майские праздники подорожают в 5 раз РИА «Новости»

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Авиабилеты на внутренние направления на майских праздниках могут подорожать в пять раз. Такой прогноз сделал вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян, сообщило радио Sputnik.

«Будет только повышение цен. Мы уже видим, что на 6 мая и на вечер 5 мая билеты из Москвы и из всех крупных городов дорожают значительно. <…> Подорожание будет примерно пятикратное», — отметил Мкртчян.

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В качестве примера он привел стоимость перелета из Москвы в Сочи 5 и 6 мая. Билет на самолет уже стоит шесть тысяч рублей, а ближе к концу апреля цены взлетят до 15 тысяч.

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Вице-президент Альянса туристических агентств посоветовал россиянам приобретать авиабилеты и путевки на майские праздники заранее, чтобы сэкономить.

Ранее коммерческий директор компании «Прайм Трэвел» Михаил Месонжник пояснил, из чего складывается цена турпутевки.