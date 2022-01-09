Россиян предупредили о проблемах в личной жизни из-за чрезмерного увлечения фотошопом

Регулярное и чрезмерное использование фотошопа может быть симптомом определенных расстройств. Такое увлечение грозит проблемами в личной жизни.

Медицинский психолог Ольга Коротина-Гессе в интервью Пятому каналу объяснила, что если человек не принимает свою внешность, то он отвергает себя и как личность, пытаясь улучшить облик в Сети.

Такое увлечение может нести угрозу личной жизни, отметила психолог. Она объяснила, что при знакомстве у собеседника «фотошопера» возникнет разочарование из-за того, что его обманули, поскольку на снимках он видел другое лицо и общался с другим человеком.

Сам же любитель приукрасить свои снимки в фоторедакторе увидит, что его планы провалились, ведь он стремился изменить не себя, а только фото в Сети. Эти чувства могут стать причиной невротического состояния.

По словам психолога, расстройство может привести к возникновению различного вида невротических состояний, снижению настроения и даже резкой смены питания, а также к повышению агрессии и ощущению разочарованности в жизни, в себе и в окружающих.

Венгерские ученые пришли к выводу, что люди, одержимые голливудскими сплетнями и знаменитостями, не очень умны. Человеческое сознание и мозг перестают развиваться, когда человек больше не совершает для себя новых открытий, объяснила «360» психолог Марина Гладышева. В качестве примера она привела школу и университет, в которых учащиеся узнают что-то новое постоянно. Когда же люди смотрят по телевизору звезд, они ничего не познают.