Россиян предупредили о приостановке регистрации на эвакуационные рейсы из Казахстана

Регистрация пассажиров на эвакуационные рейсы из Казахстана будет приостановлена из-за отсутствия мест. Об этом генконсульство РФ в Алма-Ате сообщило на своей странице в Facebook.

«В связи с предельной заполненностью эвакуационных бортов Минобороны РФ, вылетающих из Алма-Аты на аэродром Чкаловский 11 января 2022 года, регистрация пассажиров в ближайшее время прекращается», — сказано в сообщении.

Дипломаты попросили граждан, которые не прошли регистрацию, не приезжать в аэропорт Алма-Аты. Генконсульство пообещало дополнительно проинформировать, когда будут запущены новые рейсы в Россию.

Волнения в Казахстане начались в начале января из-за повышения в два раза цен на сжиженный газ. Протесты начались на западе страны, но потом распространились и на другие регионы. В Алма-Ате сначала проходили мирные акции, но позже они переросли в беспорядки, мародерство. Боевики там нападали на госучреждения, забирали оружие. В частности, 5 января они захватили аэропорт города, чуть позже его освободили, но международное сообщение, за исключением эвакуационных рейсов, до сих пор не возобновлено.

В связи с событиями в стране президент Касым-Жомарт Токаев отправил правительство в отставку, 11 января стало известно о назначении Алихана Смаилова на пост премьер-министра республики.