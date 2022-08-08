Россиян предупредили о праве банка заморозить средства клиента

В банке средства клиента находятся в безопасности, но при этом бывают случаи, когда их могут полностью или частично заморозить. У кредитной организации для этого есть ряд законных оснований.

Доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ имени Г. В. Плеханова Мария Ермилова рассказала в беседе с агентством «Прайм», что такое может произойти, когда на счет клиента регулярно приходят суммы от физических и юридических лиц, у которых нет подтверждения.

«В этом случае банк может заморозить счет и запросить источник происхождения денег, мотивировав свои действия тем, что у него вызывает подозрение, а не идет ли речь о незаконной предпринимательской деятельности», — объяснила собеседница агентства.

Но чаще блокировка средств и/или их изъятие происходит за долги. К примеру, по алиментам, штрафам, ЖКХ или кредитам. Такой сценарий разворачивается на основании исполнительного производства и судебного решения.

Есть и другие случаи, когда кредитная организация снимает средства клиента без предварительных уведомлений. Обычно это прописано в договоре, например, это может быть комиссия за обслуживание счета.