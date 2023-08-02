02 августа 2023, 13:46
Россиян предупредили о повышении цен на поездки в такси в сентябре
Представитель Общественного совета в УрФО по развитию рынка такси в регионах РФ Владимир Герасименко в разговоре с URA.RU рассказал о повышении цен на поездки в такси в сентябре.
Связано это с новыми правилами, которые позволят перевозчикам самим регулировать тарифы. Они включат все составляющие своих расходов за три дня до применения введенных тарифов.
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Кардинально ситуация изменится после 1 сентября. Тарифы будут расти на 20%, добавил Герасименко.
Такси
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