Общество 09 августа 2023, 12:35 Россиян предупредили о повышении цен на кофе и чай «Коммерсант»: цены на чай и кофе в России могут подскочить на 6-9% осенью Freepik

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Ценник на чай и кофе в сентябре поднимется в России почти на 10%. Об этом сообщила газета «Коммерсант», ссылаясь на прогноз производителя этих напитков — компанию «Май».

«Они вырастут на 6-9%. <…> Эти сегменты рынка продовольствия наиболее зависимы от импорта сырья», — сказано в публикации.

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Представители компании объяснили, что увеличение цен связано с подорожанием какао-бобов из-за неурожая и ослаблением рубля.

Бренд JDE, который выпускает кофе Jacobs, Tassimo, и L`OR, сделал примерно такой же прогноз. Министерство сельского хозяйства России заявило, что на российском рынке есть широкий выбор кофе и чая разной ценовой категории. Об этом сообщило РИА «Новости».

Ранее стало известно, что роллы и суши могут подорожать в России. Причиной станут западные санкции. Все дело в сложностях с поставками риса, рыбы, кальмаров и других продуктов.