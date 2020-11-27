Россиян предупредили о популярном мошенничестве с кредитами

Подмена договора о кредитовании в момент подписания документов стала самым популярным способом обмана людей. Мошенники прибегают к нему при оформлении микрокредитов или крупных покупок.

Финансовый консультант и кандидат экономических наук Александр Саяпин рассказал в эфире радио Sputnik, в чем суть этого изощренного обмана. Обычно внимание человека специально привлекают крупной ошибкой в реквизитах.

«Это специальный ляп, на который нельзя не обратить внимание. Такому человеку перепечатывают договор, приносят новую версию без ошибки, и он ее подписывает, не перепроверив», — пояснил специалист.

Саяпин заметил, что договор может быть уже абсолютно другим, однако жертва мошенника уже поставила на документах свою подпись. Обман зачастую встречается не только при микрофинансировании, но и в момент продажи машин, техники и при других сделках. Причем доказать факт мошенничества бывает непросто, поскольку человек самостоятельно подписал договор.

«Были случаи, когда удалось расторгнуть договор и вернуть все выплаты и проценты, были случаи, когда не удалось», — сказал эксперт, добавив, что все зависит как от конкретного договора, так и от компании и юриста, который возьмется отстаивать интересы обманутого клиента. Самостоятельно справиться в подобной ситуации практически невозможно.

Чтобы обезопасить себя, финансовый консультант посоветовал оформлять кредиты только в известных и проверенных банках. Договоры тоже нужно читать предельно внимательно.