Россиян предупредили о популярном мошенничестве частных клиник

К звонкам с приглашением пройти бесплатное обследование нужно относиться настороженно. Большая часть телефонных предложений происходит от недобросовестных участников рынка, сообщил заслуженный врач РФ, член Совета Федерации Владимир Круглый.

«Такие звонки — это просто развод. Это один из способов завлечь людей в свои цепкие руки, чтобы потом раскрутить на деньги. Полностью бесплатным такое обследование не может быть. Цели таких действий понятны. Если обследование бесплатное, то потом вам скажут, что надо оплатить много всего другого. Не заплатив, никто оттуда не уйдет», — рассказал Владимир Круглый в интервью Sputnik.

Он отметил, что когда ему звонят с предложением пройти бесплатное медобследование, он блокирует исходящий номер телефона. Круглый считает, что добросовестные организации никогда не будут звонить по телефону и предлагать свои услуги под видом бесплатных.

Бесплатные медицинские обследования по полису ОМС, по словам сенатора, существуют — это диспансеризация и профилактические осмотры, которые проводятся в поликлинике по месту жительства. Круглый добавил, что страховые компании могут рассылать СМС или звонить и напоминать о бесплатном обследовании. Однако в этом случае на приглашение стоит обратить внимание.

«К этим оповещениям надо внимательно относиться, а приглашения со стороны частных медицинских компаний — это дешевый маркетинговый ход», — заключил Владимир Круглый.