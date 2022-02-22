Россиян предупредили о подорожании ЖКУ из-за новых правил

В России возможен рост платы за ЖКУ. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на информацию представителей регионального центра «ЖКХ Контроль» по Московской области. Изменения предполагает постановление, которое было принято правительством РФ 3 февраля 2022 года, оно начнет действовать с 1 сентября.

Документ устанавливает, что плата за содержание общественного имущества домов с этого момента будет пересчитываться за фактически использованные объемы электричества, горячей и холодной воды, канализацию. В настоящее время плата взимается в рамках норматива, она ограничена, а перерасход управляющие компании доплачивают ресурсникам из собственной прибыли или становятся должниками.

При новых правилах может сложиться ситуация, когда в домах существенно увеличится плата собственников за коммунальные ресурсы, потребляемые для содержания общего имущества.

«Это особенно актуально для домов старой постройки в силу износа внутридомовых инженерных систем, в том числе по причине их ненадлежащего содержания организациями, управляющими МКД, а также плохой платежной дисциплины и неучтенного потребления коммунальных ресурсов», — говорится в письме, направленном организацией «ЖКХ Контроль» в Минстрой.

По оценке руководителя регионального центра «ЖКХ Контроль» по Московской области Валерия Мамчура, расходы на ЖКУ на содержание общего имущества в домах могут вырасти на 20–50%.

Общественники попросили министерство провести разъяснительную работу с гражданами об изменении правила оплаты, чтобы не допустить социальной напряженности в обществе.

При этом в Российской ассоциации водоканалов сообщили, что в настоящее время недополучают до 83% оплаты от управляющих компаний.