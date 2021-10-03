Россиян предупредили о подорожании шампанского к Новому году

Перед Новым годом спрос на игристое традиционно увеличивается. Стоимость шампанского тоже повысится, но в пределах существующей инфляции. Об этом предупредил директор центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

По словам эксперта, к Новому году цена на игристые напитки вырастет на 7-10%. Такое увеличение стоимости будет находиться в пределах существующей инфляции. Остапкович заявил, что не стал бы покупать шампанское заранее.

«Небольшое повышение цен на несколько процентов в пределах инфляции к новогодним праздникам традиционно и вполне объяснимо. Но если для кого-то прибавка к цене 10% критична, тогда может и стоит задуматься о покупке нескольких бутылок про запас» — сказал директор центра агентству «Прайм».

Он добавил, что дефицита алкоголя не ожидается, так как российские производители выпускают игристое в достаточных объемах. При этом Остапкович отметил, что цены на импортное шампанское не поднимутся. Стоимость импортного спиртного зависит от цен на нефть и газ, а на рынке углеводородов пока все хорошо.