Россиян предупредили о подорожании обучения в автошколах с весны

«Сейчас все дорожает, в том числе обучение в автошколах. Процентов на 15% с весны стоит ожидать рост цен. Это происходит по совокупному фактору: рост цен на бензин, подорожание техобслуживания, увеличение часов вождения и так далее», — спрогнозировал собеседник агентства.

В автошколах пока ничего не говорят о подорожании обучения. Президент межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шутылева сообщила, что никакого роста цен не предвидится.

«С чего они (программы обучения — прим. ред.) должны дорожать?» — задалась вопросом президент межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шутылева. Она добавила, что все автошколы работают в обычном режиме, набор новых учеников не прекращался.

Ранее президент Московского регионального союза автошкол Лев Бурыкин заявил, что обучение вождению автомобиля и получение водительских — это сейчас так же необходимо, как и знание иностранных языков. Он предложил учить водить машину уже со школы.