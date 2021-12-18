Россиян предупредили о подорожании новых машин в 2022 году

Новые автомобили заметно прибавят в цене в 2022 году. Причинами станут тотальный дефицит машин и сокращение производства магния в Китае.

Согласно информации аналитиков «Автостата», в течение года на автомобильном рынке наблюдался тотальный дефицит. Склады автосалонов продолжают пустовать, заявил гендиректор одной из сетей столичных автосалонов Денис Мигаль.

«Дефицит полупроводников и перебои с логистикой стали причинами сокращения производства новых автомобилей, а также увеличения их стоимости и технического обслуживания. В условиях нехватки комплектующих проводить его стало сложнее», — привела его слова «Вечерняя Москва».

Дефицит автомобилей сопровождается повышением их стоимости. По мнению ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД), ситуация не изменится вплоть до первого квартала 2022 года. Причем некоторые автодилеры полагают, что проблемы сохранятся до конца следующего года. Ударом для автомобильной промышленности станет не только нехватка электроники, но и сокращение производства магния в Китае, а также логистические проблемы.