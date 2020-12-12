Россиян предупредили о подорожании новых машин после Нового года

Цены на новые автомобили в январе могут вырасти на 3%. Главная причина подорожания машин — девальвация рубля, которую производители еще не отыграли, хотя несколько раз уже поднимали стоимость авто.

«Цены поднимутся примерно на 2 — максимум 3%. С начала 2020 года рубль сильно девальвировал, все автопроизводители поднимали цены несколько раз, но девальвацию еще не отыграли. Вполне возможно, что с нового года какие-то компании к обычному росту могут добавить 1%», — описал ситуацию ТАСС автомобильный эксперт и партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто.

Собеседник агентства добавил, что цены на новые машины в течение следующего года могут вырасти на 7%, но подорожание будет происходить плавно. С ним согласился аналитик «ВТБ Капитала» Владимир Беспалов.

«Никто не хочет делать резких движений. Те же производители, участники рынка предпочитают делать поступательные шаги, а потом смотреть, как реагирует рынок», — пояснил эксперт.

В 2020 году падение спроса на автомобили в России может составить 10%. Это не такой высокий показатель, как ожидали специалисты, пишет Ura.ru.

Ранее в «Автостате» заявили, что дешевые автомобили в скором будущем исчезнут с российских дорог. Цены на народные» модели перевалили за миллион рублей.