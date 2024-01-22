Общество

22 января 2024, 12:26

Россиян предупредили о подорожании новостроек еще на 5% к летнему сезону

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Директор по продажам риелторской компании «Этажи» Сергей Зайцев в беседе с изданием NEWS.ru высказал мнение, что к лету этого года стоимость квартир на первичном рынке может увеличиться на 4–5%.

Одной из причин подорожания квадратного метра эксперт назвал снижение конкуренции между вторичным и первичным рынком жилья из-за выросшей разницы в ипотечных ставках.

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На подорожание квартир также повлияют дальнейшие ограничения льготных ипотечных программ, добавил Зайцев.

Недвижимость

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