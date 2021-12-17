Россиян предупредили о подорожании кредитов из-за решения ЦБ

Повышение Центробанк ключевой ставки не поможет в борьбе с инфляцией, зато приведет к подорожанию кредитов. Такое мнение в разговоре с «360» высказал эксперт Российского института стратегических исследований, кандидат экономических наук Михаил Беляев.

«Естественно, повысится кредит потребительский, причем повысится достаточно серьезно. Повысятся все ставки, которые имеют отношение к кредиту. Не только к людям, но и к промышленным предприятия», — сказал эксперт.

Он добавил, что повысится ипотека, а также немного — ставки по депозитам.

«Еще больше затруднение у людей вызовет то, что повышенная ключевая ставка до 8,5% — она затрудняет практически до запретительного уровня работу промышленных предприятий, то есть компаний из сферы услуг и промышленности», — отметил экономист.

По его словам, людям придется на некоторое время отложить планы по созданию рабочих мест, повышению заработных плат. Также придется подождать с развитием экономики и наполнением бюджета.

«Центробанк объясняет это тем, что пытается бороться с инфляцией. Инфляция, по его мнению, является самым крупным злом, которое может существовать и угрожать благополучию населения. Но дело в том, что у нас инфляция немонетарного характера. У нас корни инфляции кроются не в кредитно-денежной сфере, а в сфере организации торговли, других отраслей, где крупные компании диктуют свою волю и свое представление о ценах», — подчеркнул Беляев.

Он пояснил, что повышение ставки не отображается на инфляции, по крайней мере, в краткосрочной перспективе.

Ранее стало известно, что ЦБ повысил ключевую ставку до 8,5% годовых.