Общество 12 ноября 2022, 10:06 Россиян предупредили о подорожании колумбийского кофе Посол Нейра сообщил о подорожании колумбийского кофе в 2023 году в России Unsplash

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Цена колумбийского кофе в России увеличится в 2023 году, это связано с плохим урожаем в республике. Об этом РИА «Новости» сообщил посол южноамериканского государства в РФ Эктор Аренас Нейра.

«Из-за тяжелой зимы есть определенные проблемы с урожаем в регионах, производящих кофе. В целом урожайность упала на 50%, если сравнивать с 2021 годом», — отметил он.

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Дипломат напомнил, что Колумбия по большей части производит сорт кофе арабика, который является требовательным к условиям выращивания.

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«Ожидается повышение цен не только в России, но и во всем мире. Оно также связано с нехваткой контейнеров, проблемами с логистикой, подорожанием удобрений», — добавил Нейра.

Посол затруднился сказать, на сколько именно увеличится цена на колумбийский кофе. При этом он подчеркнул, что работа над поднятием стоимости уже началась.

Ранее Росконтроль назвал лучшие марки кофе на отечественном рынке. Первое место занял Jardin, второе у Jacobs Monarch, а третье место поделили Nescafe Classic и Tchibo Exclusive.