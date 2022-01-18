Россиян предупредили о подорожании ипотеки и потребительских кредитов

Российские банки с начала января пересмотрели ставки по ипотеке и потребительским кредитам. В большую сторону их изменили более чем в 20 кредитных организациях.

Ипотечные ставки с начала 2022 года выросли в пределах 0,4-4 процентных пунктов в 16 банках, сообщила газета «Известия» со ссылкой на данные мониторинга аналитиков. Вместе с условиями предоставления ссуд изменились и программы рефинансирования.

Более чем в 10 кредитных организациях выросла стоимость потребительских кредитов — на 0,3-3 процентных пункта.

Эксперты назвали основной причиной роста ставок по финансовым продуктам увеличение ключевой ставки. Влияние оказывают и ограничения от ЦБ РФ, которые регулятор вводит для охлаждения роста выдач.

Потребительские займы, по мнению специалистов, будут дорожать минимум до второй половины 2022 года. По сравнению с текущими значениями, они увеличатся на один-два процентных пункта. Ипотечные ставки вне льготных программа в среднем окажутся выше ключевой на 1-1,5 процентных пункта.

В среднесрочной перспективе оформление россиянами ипотеки или потребительского кредита может быть экономически целесообразным. Если положение дел на рынке изменится, то заемщик всегда сможет рефинансировать задолженность.

Однако в ближайшем будущем политика ЦБ РФ с учетом продолжающегося роста цен поменяется вряд ли. Кроме того, в 2022 году не исключен рост ключевой ставки до 12%. На фоне этого потребительские кредиты могут подорожать до 17%, а ипотека — до 11%.