Общество 28 февраля 2024, 12:14 Россиян предупредили о подорожании абхазского вина Вино из Абхазии может подорожать из-за роста акциза на материалы РИА «Новости»

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Россиян предупредили о вероятном подорожании вина из Абхазии. Цены могут вырасти из-за увеличения акциза на поставляемый в республику виноматериал. Об этом рассказал РИА «Новости» главный винодел ООО «Вина и воды Абхазии» Валерий Авидзба.

Он отметил, что сейчас на российском рынке распродают остатки прошлой поставки. Пока завод «Вина и воды Абхазии» приостановил свою деятельность. Это связано с ростом акциза на ввозимый в республику виноматериал на 30%. Пока предприятие ждет решение по отмене этой меры.

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«Но стоимость абхазского вина в России, скорее всего, станет выше», — подчеркнул Авидзба.

Цены также растут на бутылки и пробки. Авидзба пояснил, что винзавод покупает это сырье за границей. Пробки привозят из Португалии, а бутылки — из России. Стоимость товара постоянно растет. Поэтому увеличиваются цены на конечную продукцию, добавил Авидзба.

Винодел уточнил, что решение о приостановке работы завода носит временный характер. А информацию об отмене акциза ждут в течение ближайших 10 дней.