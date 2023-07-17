Общество 17 июля 2023, 15:14 Россиян предупредили о первом за полтора года повышении цен на газ ФАС объявила о повышении регулируемых оптовых цен на газ на 8% с 1 июля 2024 года РИА «Новости»

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Оптовые цены на газ для промышленных предприятий и населения России с 1 июля 2024 года вырастут на 8%. Второе повышение на такой же уровень проведут в начале июля 2025 года. Об этом говорится в приказе Федеральной антимонопольной службы России. Документ опубликовали на портале нормативно-правовых актов.

Приказ утвердил оптовые цены в качестве предельных минимальных и максимальных уровней стоимости топлива для продажи. Для каждого региона установили свой показатель. В частности, для Московской области с 1 июля 2025 года минимальная оптовая цена за 1000 кубометров газа составит 6214 рублей, максимальная — 6329 рублей.

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В последний раз цены на газ повышали на 8,5% 1 декабря 2022 года. Новая тарификация стала плановой. Дополнительные средства направят на социальную газификацию регионов и строительство новых трубопроводов в рамках реализации инвестиционных программ.