Россиян предупредили о паразитах в рыбе и раках

«На продуктовых рынках или в магазинах можно купить свежую и копченую рыбу, а также раков. Для тех, кто не в силах отказаться от копченой щуки или вяленого леща, важно помнить, что рыба из любого водоема может быть опасна из-за паразитов, которые гибнут только при определенной обработке», — приводит агентство текст сообщения организации.

В Роскачестве предупредили о личинках нематод, которые поражают желудочно-кишечный тракт. Эти паразиты могут присутствовать в 20 семействах промысловых морских рыб, а также в креветках и моллюсках.

Не менее опасны паразиты, которые вызывают описторхоз (поражение печени и желчевыводящих путей) и дифиллоботриоз (поражение ЖКТ и анемия). Первое заболевание человек может получить во время употребления в пищу рыбы семейства карповых: язя, леща, ельца, линя, жереха, плотвы, уклейки и других. Вторую болезнь вызывают паразиты, которые заводятся в пресноводных обитателях судаке, щуке и окуне и морских рыбах — кете, тихоокеанском лососе, горбуше.

Рыбу нужно покупать в проверенных местах, а перед употреблением ее в пищу как следует прожарить, проварить или просолить. Специалисты отметили, что сырую или слабосоленую рыбу нельзя давать и домашним животным, которые могут заразиться паразитами, а потом «наградить» ими своих хозяев.