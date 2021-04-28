Россиян предупредили о новых видах мошенничества в Telegram

Мошенники начнут наращивать активность в Telegram после появления платежных форм в мессенджере. Киберпреступники могут начать создавать фейковые торговые площадки, но это не единственный возможный сценарий, предупредил глава компании Infosecurity a Softline Company Кирилл Солодовников в комментарии «Коммерсанту».

По мнению эксперта, мошенники также начнут активно создавать каналы и чаты, где будут предлагать пользователям принять участие в фейковых бонусных и других акциях.

Главной причиной роста активности злоумышленников станет отсутствие каких-либо способов верификации каналов и аккаунтов в Telegram, пояснил директор блока экспертных сервисов Bi.Zone Евгений Волошин. Он также не исключил, что киберпреступники могут начать захватывать уже существующие торговые площадки с последующей подменой платежных реквизитов.

Ранее прямые продажи товаров и услуг в Telegram были доступны только через специальных ботов. Но теперь вносить оплату можно будет при помощи сторонних платежных систем — например Сбербанка, Click, Payme, ЮMoney, Tranzzo, уточнила газета «Известия».