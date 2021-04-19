Россиян предупредили о новых способах мошенничества с использованием фейковых сайтов банков

Прокуратура Москвы предупредила о новых видах мошенничества с использованием поддельных интернет-сайтов. Злоумышленники предлагают оформить вклад под высокий процент с помощью фейкового сайта банка.

Как рассказали в прокуратуре Москвы, преступники переключились с банковских карт на счета и депозиты пострадавших, так как там больше денег.

«Участились случаи неправомерного доступа мошенников к онлайн-банку, когда те под видом сотрудников кредитных учреждений звонят жертвам либо присылают сообщение якобы от имени банка», — сообщили в ведомстве.

Мошенники предлагают оформить вклад под высокий процент и отправляют жертве ссылку на поддельную страницу аутентификации онлайн-банка, которая дублирует официальный сайт банка, где также требуется ввести логин и пароль. После ввода учетных данных злоумышленники получают возможность украсть все деньги со счета жертвы.

В прокуратуре отметили, что в последнее время все чаще встречаются случаи похищения денег под видом комиссий или страховок, которые якобы необходимы для получения банковских услуг на выгодных условиях.

С начала года в Москве телефонные мошенники совершили более 14,6 тысячи преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Это на 38% больше, чем за аналогичный период прошлого года.