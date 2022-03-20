Россиян предупредили о новых схемах мошенничества

Злоумышленники стали использовать новые схемы, играя на желании россиян купить дефицитные товары. Аферисты начали предлагать своим жертвам отсутствующие запчасти к машинам. После того, как перевод предоплаты будет проведен, они исчезают.

Как сообщила газета «Известия», мошеннические объявления такого же типа начали появляться и в разделе комплектующих для компьютеров. Другой чувствительной для россиян сферой оказался рынок фармацевтических товаров.

В Омской области жителям стали поступать звонки через мессенджеры якобы от имени регионального Минздрава. Звонившие рассказывали, что грядет дефицит лекарств, и предлагали сделать заказ. Кроме того, людям стали предлагать оформить за крупную сумму пластиковую карту Visa или MasterCard. При этом доверчивым россиянам обещали, что эти карты будут работать за рубежом.

На улицах городов рядом с банкоматами стали замечать людей, которые предлагают обменять валюту.

«То, что человека обсчитают на несколько тысяч рублей, — самый благоприятный исход. Еще могут просто отобрать деньги или всучить подделку», — отметил собеседник издания. Он предупредил, что таким личностям нежелательно демонстрировать наличие у вас денег.

Внимание злоумышленников также могут привлечь попытки россиян найти нелицензионные версии программного обеспечения. Они могут попробовать получить деньги без какого-либо товара взамен, либо могут продать вредоносный софт.