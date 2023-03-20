20 марта 2023, 10:57
Россиян предупредили о новом виде телефонного мошенничества
В последнее время мошенники все чаще звонят своим потенциальным жертвам с телефонным кодом Грузии — 995. Об этом RT рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.
Соловьев отметил, что звонящий обычно представляется сотрудником управления МВД.«О дислокации подразделения и начальнике ничего пояснить не может», — сообщил Соловьев.
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Мошенник сообщает о якобы проводимой в отношении жертвы проверки, что кто-то обвиняет собеседника в краже денег с чужого счета. После этого злоумышленники предлагают назвать жертве свои счета с целью проверки.
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Соловьев напомнил, что представители правоохранительных органов не выясняют служебные вопросы с гражданами по телефону и тем более не узнают о финансовых счетах.
Мошенничество
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