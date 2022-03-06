Россиян предупредили о новом виде телефонного мошенничества из-за рубежа

Новый вид телефонного мошенничества появился в России. Роботы звонят или посылают сообщения с призывом помочь родственникам абонента, сообщило РИА «Новости».

Как правило, эти звонки совершаются из-за границы.

«Проблема не массовая, но несколько человек обращались с подобными жалобами. Это звонки из-за границы от роботов с призывами или просьбой помочь родственникам», — рассказали в компании МТС.

Также операторы установили проблему с массовой рассылок смс с различными призывами.

«Звонки с использованием подменных номеров поступают из-за границы. Они становятся дополнительным фактором тревоги для людей и несут риск финансовых потерь», — добавили в Tele2.

В компании «Мегафон» добавили, что компания старается своевременно блокировать все нежелательные звонки, включая мошеннические и спам.

Ранее сообщалось, что после начала специальной военной операции на Украине количество мошеннических звонков сократилось в 10 раз.