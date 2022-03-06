facebook_pixel
    06 марта 2022, 07:17

    Россиян предупредили о новом виде телефонного мошенничества из-за рубежа

    РИА «Новости»: операторы сотовой связи сообщили о новом виде телефонного мошенничества

    Максим Зинкин

    Новый вид телефонного мошенничества появился в России. Роботы звонят или посылают сообщения с призывом помочь родственникам абонента, сообщило РИА «Новости».

    Как правило, эти звонки совершаются из-за границы.

    «Проблема не массовая, но несколько человек обращались с подобными жалобами. Это звонки из-за границы от роботов с призывами или просьбой помочь родственникам», — рассказали в компании МТС.

    Также операторы установили проблему с массовой рассылок смс с различными призывами.

    «Звонки с использованием подменных номеров поступают из-за границы. Они становятся дополнительным фактором тревоги для людей и несут риск финансовых потерь», — добавили в Tele2.

    В компании «Мегафон» добавили, что компания старается своевременно блокировать все нежелательные звонки, включая мошеннические и спам.

    Ранее сообщалось, что после начала специальной военной операции на Украине количество мошеннических звонков сократилось в 10 раз.