Россиян предупредили о новом виде мошенничества в интернете

Мошенники стали обманывать интернет-пользователей в два этапа. Речь идет о бесплатных сервисах объявлений. Сначала злоумышленники выманивают деньги под различными предлогами, а затем оформляют кредит с помощью многочисленных СМС.

Об этом рассказал эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Виктор Чебышев.

«Злоумышленники используют сервис объявлений для получения базы активных номеров абонентов сотовых сетей. Первым этапом мошенники под видом заказа товара через доставку уговаривают жертву ввести данные карты и провести платеж на произвольную сумму, якобы для проверки», — рассказал эксперт в беседе с РИА «Новости».

Через некоторое время мошенники сообщат своей жертве, что платеж не прошел. В результате человек повторно переведет деньги. Так будет продолжаться до тех пор, пока пользователь не поймет, что здесь не так.

Но мошенникам достаточно удачи на первом этапе. Благодаря этому номер пользователя попадет в их так называемый белый список, после жертву продолжат атаковать. Злоумышленники будут пытаться авторизоваться с помощью этого номера на разных сервисах, из-за чего на смартфон жертвы будет приходить неограниченное число сообщений.

Потом преступники снова свяжутся с пользователем и попросят прислать скриншот одного из последних сообщений. Полученный код они смогут использовать, чтобы оформить на доверчивого человека кредит.