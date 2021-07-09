Россиян предупредили о новом виде мошенничества с прививками от коронавируса

Аферисты стали выкладывать в интернет объявления о начислении бонусов за прививку от коронавируса. Цель мошенников — узнать личные данные карты человека и украсть у него деньги. Об этом сообщили представители Газпромбанка, ВТБ и «Лаборатории Касперского».

Как написал РБК, преступники публикуют в соцсетях объявления о том, что ВТБ дает бонусы в размере пяти тысяч рублей за вакцинацию. При этом не уточняется, о каком препарате идет речь. Такие же объявления находили и специалисты из «Лаборатории Касперского».

«Если пользователь переходит по ссылке в объявлении, он попадает на страничку, где его просят ввести персональные данные (ФИО, номер телефона) и данные банковской карты, которые затем уходят злоумышленникам», — сообщил контент-аналитик «Лаборатории Касперского» Антон Яценко.

Заместитель начальника департамента защиты информации Газпромбанка Алексей Плешков напомнил, что аферисты распространяют и объявления о продаже поддельных сертификатов о прохождении вакцинации, а также предлагают услуги по занесению информации о фиктивном факте вакцинации в единую базу данных привитых граждан.

Компании призвали россиян быть внимательными и не попадаться на удочку мошенников.

МВД России напомнило, что за изготовление поддельных справок и сертификатов о вакцинации человеку грозит наказание по статье УК РФ «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов». Тем, кто покупает такие документ, будут судить за нарушение санитарно-эпидемиологических правил.