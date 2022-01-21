Россиян предупредили о новом виде мошенничества

Россияне, желая вложить и приумножить накопленные средства, сталкиваются с большим количеством сложностей из-за действий мошенников. По словам заслуженного юриста России Ивана Соловьева, появился новый вид обмана под видом инвестиций в фондовый рынок, написал RT.

«От необходимости инвестировать достаточно большие суммы и высоких комиссий за вывод средств до откровенных мошенников, которые создают для своей преступной деятельности специальные сайты, где и предлагают широкому кругу лиц «удобное обслуживание» и «высокий процент», — отметил юрист.

Данная схема работает следующим образом: человек видит сайт, который предлагает «инвестировать онлайн и получать высокий доход», регистрируется на нем и получает звонок от «специалиста», который рекомендует своей жертве для удобства отслеживания будущей прибыли установить на телефон особое приложение. Под разными предлогами злоумышленник вытягивает из доверчивого клиента деньги, после чего перестает выходить на связь.

Подобные схемы обмана уже используются по всей России. Юрист посоветовал гражданам быть острожными и не поддаваться искушению.