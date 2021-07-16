Россиян предупредили о новом виде мошенничества

Кибермошенники снова начали обещать россиянам выплаты от государства. Количество таких случаев увеличилось, когда власти объявили о выплатах на школьников. Об этом рассказал директор блока экспертных сервисов компании BI.ZONE Евгений Волошин.

За первую половину июля эксперты выявили 170 подобных фейковых сайтов. Однако сайтов, которые посвящены только выплатам семьям с детьми-школьниками, пока найдено не было. Тем не менее на найденных страницах злоумышленники акцентируют внимание на получение денежной компенсации от государства.

«Злоумышленники показывают, сколько якобы доступно денежных компенсаций, указывают точную сумму планируемых выплат и предлагают получателю связаться с юристом фейковой организации для их начисления», — рассказал эксперт в интервью РИА «Новости».

Мошенники пытаются украсть деньги у доверчивых людей с помощью данных банковской карты, которые остаются при вводе на фишинговом ресурсе. Еще один способ — оплата небольшой комиссии под различными предлогами.

Подача заявлений на выплаты в размере 10 тысяч рублей стартовала с 15 июля. Более чем 20 миллионов детей начнут получать деньги с 16 августа.