Россиян предупредили о новом типе мошенничества с платежками за ЖКУ

Специалисты банка ВТБ сообщили о новом типе мошенничества с платежками за ЖКУ. Через них злоумышленники выманивают данные с банковских карт.

Сейчас жители страны стали чаще прибегать к услугами в электронном виде. Этим и пользуются мошенники. Более того, в конце года управляющие компании традиционно занимаются перерасчетом за ЖКУ. В результате сотрудники ВТБ заметили, что клиенты начали сталкиваться с рассылками фальшивых уведомлений о долгах за жилищно-коммунальные услуги, передает РБК.

В таких рассылках обычно пишут, что у человека за год накопился долг по жилищно-коммунальным услугам. В среднем сумму указывают от 10 до 20 тысяч. Мошенники просят произвести оплату по поддельным квиткам, а если сообщение игнорируют, то они начинают обзванивать.

Более того, в некоторых случаях они пытались выяснить способ оплаты, реквизиты карты, а также просили провести «тестовую транзакцию для проверки» и сообщить им код из СМС.

В главном управлении региональной безопасности Московской области предупредили горожан о мошенниках, которые незаконно проверяют и переустанавливают счетчики воды, сообщает Ura.ru. Злоумышленники представляются сотрудниками контролирующих компаний и проникают в квартиру.