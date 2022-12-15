Общество 15 декабря 2022, 13:46 Россиян предупредили о новом способе обмана телефонными мошенниками

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Заслуженный юрист России и ученый-правовед, доктор наук Иван Соловьев в разговоре с ИА Nation News рассказал о новых способах обмана телефонных и сетевых мошенников.

По словам эксперта, злоумышленники собирают данные о россиянах в корыстных целях, а затем выманивают у них деньги за молчание. Мошенники звонят гражданам под видом работников внутренних органов и рассказывают о расследованиях, угрожая серьезными последствиями.

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«Мошенники уже давно по абсолютно другой схеме работают. Они берут данные людей из похищенных баз данных банков, налоговой. Все это аккумулируют, анализируют и потом совершают мошенничество», — сообщил Соловьев.

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