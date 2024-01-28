28 января 2024, 19:53
Россиян предупредили о новом способе мошенничества с «письмами от налоговой»
ФНС заявила, что мошенники начали отправлять письма от лица налоговой
Мошенники начали рассылать письма под видом Федеральной налоговой службы о выявлении подозрительных транзакций. Об этом предупредила ФНС в Telegram-канале.
По данным ведомства, злоумышленники требуют кассовые чеки, накладные, счета-фактуры, акты приема-передачи, товаросопроводительные бумаги и авансовые отчеты. В ФНС сообщили, что сотрудники не делают рассылку подобных писем и не совершают звонков с просьбой оплатить налоги онлайн.
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Все сведения о налогах и способах их оплаты можно увидеть в своем личном кабинете. На почту приходят лишь автоматические уведомления, которые не содержат конфиденциальных данных.
Житель Москвы ранее стал жертвой мошенников. Мужчина потерял 15,4 миллиона рублей, «задекларировав» все накопления.
Налоги
Мошенничество
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