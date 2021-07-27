Россиян предупредили о новом способе мошенничества через мессенджеры

Мошенники придумали новый способ обмана доверчивых россиян. Теперь преступники выманивают деньги через якобы организованные мессенджерами розыгрыши денежных призов. Об этом рассказали эксперты Сбербанка.

Участникам конкурса обещают награду в несколько тысяч долларов, но из-за запрета на перевод валюты внутри России выигрыш необходимо конвертировать в рубли, за что злоумышленники требуют заплатить небольшую комиссию.

«Новая уловка мошенников — „акция мессенджеров“. Злоумышленники объявляют о конкурсе в Сети, якобы организованном популярными программами для переписки. Если человек переходит по ссылке, то попадает на фишинговый сайт, где написано, что призовой фонд акции составляет один миллион долларов», — передало РИА «Новости» слова экспертов банка.

Он напомнил, что российское законодательство запрещает переводы в иностранной валюте между резидентами, поэтому «оператор банка» в чате сообщает жертве, что деньги нужно конвертировать в рубли, за что потребуется внести небольшую комиссию — рублей 200–300.

После жертва вводит номер карты, имя владельца, срок действия и трехзначный код с оборотной стороны, а потом подтверждает операцию кодом из СМС. В результате мошенники получают не только деньги за комиссию, но и все средства со счета.

Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов посоветовал не участвовать в конкурсах, о чьих организаторах нельзя найти информацию. Кроме того, при конвертации валюты комиссию не нужно оплачивать отдельно, она взимается автоматически.