Россиян предупредили о новом способе кражи денег через «обновление браузера»

Мошенники придумали новую схему для обмана пользователей и кражи денег. Теперь злоумышленники маскируют вредоносные программы под баннеры с рекламой об обновлении браузера. Об этом РИА «Новости» рассказали в компании по кибербезопасности Angara Security.

При переходе на сайт онлайн-магазина пользователь может увидеть распространяемые мошенниками баннеры, где говорится, что версия браузера устарела и для повышения уровня безопасности ее надо обновить. Такие уведомления отображаются, как правило, у пользователей устройств на базе Android.

Как объяснили в компании Angara Security, основной упор мошенники делают на стремлении людей к безопасности, а не на персонализации. В самом баннере могут быть ошибки. К примеру, в тексте рекламного уведомления речь может идти об устаревании «89-й версии» используемого браузера Google Chrome, даже если у пользователя на устройстве «98 версия».

«Упор делается на потребности в безопасности, которую все сейчас остро испытывают, и дефиците времени на принятие решений», — пояснила аналитик группы оперативного мониторинга Angara Security Татьяна Лынова.

После перехода по ссылке баннера пользователи попадают на фишинговые страницы-подражатели, где им необходимо ввести учетные данные для авторизации аккаунта. Кроме того, переход по ссылке на баннере может запустить загрузку документа, открытие которого приведет к заражению устройства вредоносным программным обеспечением.

Специалист по кибербезопасности Андрей Масалович посоветовал россиянам не открывать электронные письма с вложениями от незнакомых адресов. По его словам, лучше их сразу удалять. Так злоумышленники пытаются передать на компьютер вредоносные файлы, которые затем используются для получения собственной выгоды.